İngiltere'de aralarında ünlülerin de bulunduğu yüzlerce kişinin estetik operasyon fotoğrafları tehdit altında.



"REvil" adıyla bilinen bilgisayar korsanları bu kez estetik operasyon yapan The Hospital Group'u hedef aldı.

Bilgisayar korsanları, plastik cerrahi zincirinin verilerini çaldı. Aralarında pek çok ünlünün de bulunduğu hastalara ait verilere ulaşan korsanlar, ünlülerin estetik operasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yaymakla tehdit edip hastane yönetiminden fidye istiyor.

Hastane: Veri güvenliği ihlaline maruz kaldık

Hastaneden yapılan açıklamada siber saldırı şöyle doğrulandı: “Sistemlerimizin veri güvenliği ihlaline maruz kaldığını doğrulayabiliriz. Hastalarımızın ödeme kartı bilgilerinden hiçbiri ele geçirilmedi ancak bu aşamada bazı hastalarımızın verilerine erişilmiş olabilir."

"Elimizde pek de hoş fotoğraflar yok" tehdidi

Bilgisayar korsanları ise web sayfalarından müşterilerin samimi fotoğraflarının "Pek de hoş bir manzara olmadığını" duyurdu.

900 gigabayttan fazla hasta fotoğrafının ele geçirildiği iddia ediliyor.

