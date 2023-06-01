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Dünya
BBC 01.06.2023 09:04

İngiltere’de et, kahve ve peynirlere alarm takan marketler artıyor

İngiltere’de et ve peynir gibi ürünlere alarm takan marketlerin sayısı artarken bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine “Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin” yazıyor.

İngiltere’de et, kahve ve peynirlere alarm takan marketler artıyor

İngiltere’de gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesinde.

BBC’nin incelediği polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olay yaşandı.

Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9’luk artışa denk geliyor.

BBC’ye bilgi veren Co-op market zinciri, bunu ülke genelinde yapmadıklarını, sadece belli mağazalarda uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bir diğer fotoğrafta ise M&S market zincirinin reyonunda yalnızca üç biftek olduğu görülüyor.

Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti.

Aldi mağazalarında ise hem peynirlere hem de etlere alarm takıldığı görülüyor.

BBC’ye konuşan bir Aldi temsilcisi de bunun yerel bir önlem olduğunu söyledi.

Sainsbury’s mağazalarıysa, müşterilerin kendi ürünlerini kendi okuttukları gişelerin çıkış noktasına bariyer koyarak müşterilerden geçebilmek için fişlerinin barkodunu okutmalarını talep etmiş, bu uygulama tepki çekmişti.

İngiltere’de son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşandı.

Britanya Perakendeciler Konsorsiyumu’ndan Tom Ironside, “2021-22’de mağazalardan çalınan ürünlerin maliyeti 1 milyar sterlin civarında. Bu para fiyatların düşürülmesi için kullanılabilirdi” dedi ve ekledi:

“Hırsızlıkla mücadele etmek için mağazalar kamera sistemleri, alarmlar ve bu alanda çalışacak kişilere yüzlerce milyon sterlin harcamak zorunda kalıyor.”

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İngiltere Enflasyon
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