İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5 olan beklentiyi aşarak yüzde 0,7 artış kaydetti.

Ülkede bir önceki ayda (eylül) TÜFE yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

ONS açıklamasında, ekim ayında giyim ve gıda fiyatlarındaki artışın ekim ayı itibarıyla enflasyonda artışa neden olduğu kaydedildi.

İngiltere’de ekim ayında TÜFE aylık bazda değişmezken, çekirdek TÜFE yıllık yüzde 1,5 artış gösterdi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Bu yıl giyim ürünlerindeki artış nedeniyle enflasyon oranının ekim ayında bir miktar attığını gözlemliyoruz” İfadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini korumaya devam ediyor.