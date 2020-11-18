Suriye'de petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü YPG/PKK, elinde tuttuğu bölgelerde yaşayanları, bu zenginlikten mahrum ediyor.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'da YPG/PKK'ya bağlı akaryakıt istasyonları, mazot karneleriyle eylül ayında dağıtılmaya başlanması gereken mazotu yeterli miktarda bulunmadığı veya kalitesinin iyi olmadığı bahanesiyle halka vermiyor. Terör örgütü, yakıt desteği vaadiyle kandırdığı bölge halkını, iş birlikçisi tüccarların işlettiği karaborsaya mahkum ediyor.

Terör örgütünün kasıtlı olarak bu uygulamasına maruz kalan ailelerin büyük bir kısmı, ellerindeki karneleri akaryakıt istasyonu işletmecilerine düşük fiyata satarken, karaborsadan yakıtı değerinin yaklaşık 3 katına satın almak zorunda kalıyor.

Karaborsada mazotun litre fiyatı 500 Suriye lirasına (1,5 Türk lirası) denk gelirken, Deyrizorlular geçen sene bu dönemlerde ise tüccarlardan mazotun litre fiyatını yaklaşık 165 Suriye lirasına (0,5 Türk lirası) satın alabiliyordu.

"Tüccarlar vasıtasıyla halka yüksek fiyata satılıyor"

Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Ziyban beldesi sakini, "SDG'ye (YPG) bağlı akaryakıt dağıtım komisyonları, bölge halkının ellerindeki karneleri tüccarlara veya akaryakıt işletmecilerine satmaları için kasıtlı olarak mazot dağıtımını yapmıyor" dedi.

Elindeki mazot karnesini ucuza sattığını Belirten Ziyban sakini, ihtiyacı olan mazotu karaborsadan, değerinin yaklaşık 3 katına satın aldığını söyledi.

Örgütün rejimle petrol ticareti hakkında da konuşan Suriyeli, "Çıkarılan petrol ya örgüt iş birlikçisi yerel tüccarlar vasıtasıyla halka yüksek fiyata satılıyor ya da herkesin gözü önünde rejim bölgesine kaçırılıyor" diye konuştu.