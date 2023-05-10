İngiltere'de deprem resepsiyonu: Yardıma koşan İngiliz görevliler katıldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.

İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan İngiliz ekip ve yardım gönüllüleri onuruna resepsiyon verdi.

Resepsiyonda, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Moris de yer aldı.

Resepsiyona, deprem bölgelerindeki çalışmalara katılan İngiliz arama kurtarma ekipleri ile bölgeye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan İngiliz ve Türk derneklerinden temsilciler katıldı.

Bakan Mitchell resepsiyonda yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde çalışmalara katılan yerel personel ile yardım organizasyonlarında yer alan İngiliz ve Türk derneklere teşekkür etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş da depremin ardından İngiltere’nin sergilediği dayanışma için Bakan Mitchell'a teşekkürlerini iletti.