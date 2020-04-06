Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.
İngiltere, salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri. 5 bin 370'den fazla kişinin salgında can verdiği ülkede vaka sayısı 47 bin 800'ün üzerinde.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 18:48
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