Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar
İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerden sadece yüzde 1,2'sinin tam aşılı olduğu bildirildi.
Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında 51 bin 281 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin 38 bin 964'ü aşısızken, tek doz aşılıların sayısı 11 bin 677, çift doz aşılıların sayısı ise 640 oldu.
Böylece çift doz aşı olup da ölenlerin oranı, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının sadece yüzde 1,2'sini oluşturdu. Ayrıca verilere göre COVID-19'dan ölen tam aşılıların yaş ortalaması 84.
Öte yandan bu süre zarfında COVID-19'dan kaynaklanmayan 214 bin 701 ölüm kayıtlara geçti.
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