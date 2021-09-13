BBC'nin Global Witness'ın raporuna dayandırdığı habere göre, 2020'de dünya çapında 227 çevre aktivisti öldürüldü.

Bunun şimdiye kadar görülen en yüksek çevreci cinayeti oranı olduğu açıklandı.

Cinayetlerin neredeyse üçte birinin kaynak kullanımıyla (tomruk, madencilik, büyük ölçekli tarım işletmeciliği, hidroelektrik barajlar ve diğer altyapı kullanımı) bağlantılı olduğu bildirildi.

Raporda , ormanlar, su kaynakları ve okyanuslar da dahil olmak üzere korunması gereken doğal kaynakları korumak için öldürülen kurbanlar "çevre savunucuları" olarak adlandırıldı.

Her hafta ortalama 4 aktivist öldürülüyor

İklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması'nın 2015'te imzalanmasından bu yana örgüt, her hafta ortalama dört aktivistin öldürüldüğünü söylüyor.

Rapor, gazeteciler ve diğer sivil özgürlükler üzerinde artan kısıtlamalar nedeniyle bu "şok edici rakamın" hafife alındığını söylüyor.

Brezilya, Nikaragua, Peru ve Filipinler'deki saldırılarla birlikte 23 vakayla en çok cinayetin işlendiği sektör ağaç kesimi oldu.

Çoğu zaman iklim değişikliğinin ön saflarında yer alan yerli halklar, vakaların üçte birini oluşturuyor.

Kolombiya, geçen yıl 65 kişinin ölümüyle en fazla saldırı gerçekleşen ülke oldu.