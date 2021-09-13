Hindustan Times'daki habere göre, polis yetkilileri, Yeni Delhi'nin Malkaganj bölgesinde inşaat halindeki 4 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Binanın çökmesi sonucu çoğu işçi olmak üzere çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade eden yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.