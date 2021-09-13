Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 4 katlı bina çöktü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.
Hindustan Times'daki habere göre, polis yetkilileri, Yeni Delhi'nin Malkaganj bölgesinde inşaat halindeki 4 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Binanın çökmesi sonucu çoğu işçi olmak üzere çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade eden yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.
Etiketler: Hindistan
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