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İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 602'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 602'ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarken, toplam sayı 287 bin 621 oldu.
İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: ingiltere koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 18:58
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