Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 İngiltere'yi de derinden sarsmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının twitter üzerinden duyurduğu verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak, 42 bin 153’e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

İngiltere’de hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatmasının başarılı bir sonuç olacağını bildirmişti.