İngiltere'de cinsel saldırı ve eziyet içeren cinayet suçlularına müebbet hapis geliyor

İngiltere, cinsel saldırı ve cinayet suçlarını ağır şekilde cezalandırmaya hazırlanıyor.

Başbakan Rishi Sunak'ın planına göre cinsel saldırı suçluları ömür boyu hapiste kalacak. Aynı durum canavarca hislerle işlenen cinayetlerde de geçerli olacak.

Plan kapsamında, hakimlere hiçbir şartlı tahliye hükümleri ve minimum ceza yatma sınırı koymaksızın ömür boyu hapis cezası verme yetkisi tanınacak. Böylelikle çok sınırlı şartlar dışında hapse girenler ömürlerinin sonuna kadar çıkamayacak.

Suçlular Temyiz Mahkemesi'ne de başvuramayacak.

Mevcut durumda, İngiltere'de ömür boyu hapis cezası alan suçlular için minimum hapis cezası sınırı da konuluyor. Böylece bu süreyi tamamlayan suçlular, şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor.