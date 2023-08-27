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Dünya
AA 27.08.2023 01:43

Nijerya'da Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 23 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Teröristlerin rehin aldığı 41 kişinin kurtarıldığını ifade eden Buba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

14 yılda on binlerce kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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