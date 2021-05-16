Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İngiltere’de büyük gaz patlaması: 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire ilçesinde meydana şüpheli gaz patlamasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan iki evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire ilçesi pazar sabahı erken saatlerde büyük bir patlamayla sarsıldı.
Gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlama 2 evin çökmesine ve bir evinde ağır hasar almasına yol açtı.
Olayda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Lancashire itfaiyesi çöken evlerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe sakinleri patlama sırasında deprem olduğunu sandıklarını evlerinin şiddetli bir şekilde sallandığını belirtti.
Patlama sonrası ilçe sakinleri, evlerindeki gaz vanalarını kapattıklarını bildirdi.
Etiketler: İngiltere
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