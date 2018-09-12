İngiltere'de Başbakan May'e kendi partisinden muhalefet

Başbakan Theresa May hükümetinin Brexit sonrası Avrupa Birliği’nden çıkış önerisine karşı çıkan Muhafazakâr Partili bir grup milletvekili salı günü yaptıkları toplantıda May’in geleceğini tartıştı.

Aynı zamanda Avrupa Araştırma Grubu (ERG) üyesi olan milletvekilleri, Başbakan Theresa May'den Avrupa Birliği ile daha sert bir müzakere yürütmesini istiyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar BBC'ye, Başbakan May hakkında, “bildiğim herkes onun gitmesini istiyor”, “o bir felaket” ve “devam edemez” yorumlarını yaptı.

BBC’ye konuşan diğer bir kaynak ise “İnsanlar Başbakan’ın ulaşılmaz olduğunu ve onun keçileri kaçırdığını düşünüyor” dedi.

Başbakan Theresa May’in sözcüsü, haber hakkında yorum yapmayı reddetti.

Politikasını değiştirmesi isteniyor

Öte yandan, Muhafazakâr Parti önde gelenleri Başbakan May’e sadakatlerini açıkça ifade etti.

Tharesa May’in gidip gitmemesi sorulduğundan ERG lideri Jacob Rees-Mogg, “Politikanın değişmesi gerekiyor ama May’i destekliyorum. Theresa May’in erdemlere sahip fevkalade güzel bir başbakan ve benimde desteğim var ama politikasını değiştirmesini istiyorum” açıklamasını yaptı.

İstifa eden Brexit eski bakanı David Davis ise, Başbakan Theresa May ile bazı konularda aynı düşünmediğini ancak istikrarlı ve iyi bir hükümete ihtiyaçları olduğu için onun görevde kalması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters