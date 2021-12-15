İngiltere'de görüşmelerin ardından Avam Kamarası'nda yapılan oylamada parlamenterler, tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takılmasını zorunlu kılan maddeyi 41'e 441 oyla kabul etti.

Gece kulüpleri gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesine ilişkin madde, 126'ya karşı 369 oyla kabul gördü.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin "evet" oyu verdiği maddeyi, Liberal Demokratlar ve Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den 98 vekil desteklemedi. Böylece, Johnson bir oylamada partisinden ilk kez bu kadar büyük kayıp verdi.

Nisan ayından itibaren sağlık çalışanlarının aşı yaptırmasının zorunlu olmasına ilişkin madde de 100'e karşı 385 oyla geçti.

COVID-19'lu biriyle temas eden tam aşılı kişilerin kendilerini izole etmek yerine 7 gün boyunca günlük test yaptırmasına ilişkin düzenleme ise oylama yapılmadan kabul edildi.

Aşı pasaportu

Aşı pasaportu, büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak.

Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak.

En az 2 doz aşı olanlar veya negatif test sonucu gösterebilenler bu yerlere girebilecek.