Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 00:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Meclis Başkanı'na tehdide 28 ay hapis
[Fotoğraf: AA]
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ölümle tehdit eden sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanığa 28 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınından sonra Meclis civarında bir araçta silah ele geçirildi.
Aracın sahibi Cleveland Grover Meredith bir yakınına gönderdiği mesajda Pelosi'ye yönelik ölüm tehdidinde bulundu.
Annesinin durumu Federal Soruşturma Bürosu'na haber vermesi üzerine Meredith tutuklandı.
Eylül ayında suçunu itiraf eden sanık 28 ay hapse çarptırıldı.
Hapiste geçirdiği 11 ay düşülen Meredith 17 ay cezaevinde kalacak.
Etiketler: ABD
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