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Dünya
AA 08.12.2023 15:14

İngiltere'de ana muhalefet lideri Starmer'ı protesto eden iki Filistin destekçisi gözaltına alındı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı "Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği" gerekçesiyle protesto eden Filistin yanlısı iki kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de ana muhalefet lideri Starmer'ı protesto eden iki Filistin destekçisi gözaltına alındı

Ana muhalefet lideri Starmer, dün İskoçya İşçi Partisinin gala yemeğine katılmak üzere Glasgow'a yaptığı tren yolculuğunda ve seyahat sonrası tren istasyonunda bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Yolculuk esnasında yanına yaklaşan kişi, "Keir, ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? 7 binden fazla çocuk öldü. 7 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledildi. Bu, kabul edilemez. Peki insan hakları nerede? Demokrasi nerede?" sorularını yöneltti.

Keir Starmer'ın sessiz kaldığı anlarda güvenlik çalışanları, ana muhalefet liderine tepki gösteren kişiyi yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

İskoçya Polis Teşkilatı Sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada, protestodan haberdar olduklarını, iki kişinin polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Ana muhalefet lideri Starmer, hem partisinden çok sayıda milletvekilinin hem de kendi seçmenlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddediyor.

İşçi Partisinin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren açıklamaları ve Starmer'ın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik su, gıda ve yakıt girişini engelleme hakkının bulunduğunu" iddia etmesi, partide tartışmalara sebep olmuştu.

Starmer, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

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