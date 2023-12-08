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Dünya
TRT Haber 08.12.2023 14:39

Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...

Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Yazar ve Şair Refaat Alareer, "sayılardan ibaret değiliz" projesiyle Gazze’de İsrail'in katlettiği insanların hikayelerini aktarmıştı. İsrail saldırılarının hedefi oldu. Alareer'in ölmeden önce paylaştığı umuda dair şiiri okuyanları gözyaşlarına boğdu...

"İlla ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın…

Hikayemi anlatmak için…

Eşyalarımı satıp bir parça kumaş ile uzun kuyruklu ve beyaz teller satın almak için…

Gazze’de, bir yerde bir çocuk, cennetin gözlerinin içine bakarken,

Kendi bedenine bile veda etmeden giden babasını beklerken,

uçurtmayı görür…

Senin yaptığın uçurtmayı,

Ve bir an için bir meleğin ona sevgiyi geri getirmek için orada olduğunu düşünür.

Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin,

Bir masal olsun bu uçurtma… ” 

Filistin'de katledilenlerin hikayelerimi dünyaya duyurmak için çok çalıştı. Gazze İslam Üniversitesi profesörlerinden Refaat Alareer, ailesiyle İsrail bombalarının hedefi oldu...

Şiir birçok dile çevrildi

Profesör Refaat Alarer ölmeden önce sosyal medya hesabından “Eğer ölmem gerekirse, bu bir masal olsun” şiirini paylaştı.

Alareer'in dizeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Umudu uçurtma metaforuyla anlattığı şiiri birçok dile çevrildi. 

"Sayılardan ibaret değiliz" projesiyle Gazze Şeridi'nde yitip giden hayatların sesi olmak istedi.

"Topluca ölümü mü bekleyelim?”

Profesör Alareer, röportajlarından birinde Gazze'de yaşanan dramı dile getirmişti.

Gözyaşlarına hakim olmadığı anlarda şu sözleri kullanmıştı:

Londra'da Nazilerin yaptıkları gibi, bunun da yeniden Blitz olduğunu söylersem, ne yazık ki abartmış olmam.

Holokost kurbanlarının torunları olduklarını iddia eden İsrailli bilim insanları, benzer bir felaketi Filistinlilere karşı uyguluyor. Bunun çok kasvetli olduğunu biliyoruz. Çok karanlık. Hiçbir çıkış yolu yok.

Gazze'den çıkış yok. Ne yapmalıyız... Boğulmalı mıyız? Toplu intihar mı edelim? İsrail'in istediği bu mu? Biz bunu yapmayacağız. Geçen gün orada birilerine, bazı arkadaşlarıma anlatıyordum. Ben bir akademisyenim. Muhtemelen evimde sahip olduğum en sert şey bir tahta kalemi. Ama İsrailliler bizi işgal ederse, üzerimize çullanırlarsa, kapı kapı dolaşıp bizi katlederlerse, yapabileceğim son şey bu olsa bile, o kalemi kullanıp İsrail askerlerine fırlatacağım. Ve bu Filistin'deki herkesin hissettiği şey. Çaresiziz ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. 

"Eczaneye gittim 5 kez bombalandım"

Profesör Alareer'in son sözleri ise veda gibiydi: Ben sadece biraz ilaç için eczaneye gittim ve arabam neredeyse 5 kez bombalandı, sadece sadece 5 dakika araba sürdüm...

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
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