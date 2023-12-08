Rusya: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi var

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senatoda reddedilmesini değerlendirdi.

Biden yönetiminin Kongreye "şantaj" uyguladığını ve bunun ABD tarihinde yeni bir şey olmadığını savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Dağılma aşamasında olan küçük bir devlet için bu kadar para daha önce istenmemişti. ABD Başkanı ve aile üyelerini yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif şekilde ve küstahça para istenmemişti. Küba Füze Krizi'nden bu yana Rusya ile NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi hiç bu kadar gerçek olmamıştı."

ABD yönetiminin Ukrayna'daki savaşta "para kazandığını" ileri süren Medvedev, Biden'ın 2024'te yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerini kaybetme ihtimalinin olduğu görüşünü paylaştı.

ABD Kongresinde "Ukrayna'ya yardım" krizi

ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna'ya yapılacak yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuş fakat Senatoda talep reddedilmişti.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.