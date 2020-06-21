Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, vaka sayısı ise bin 221 artarak 304 bin 331'e ulaştı.

Son 24 saatte 175 bin 18 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 890 bin 145 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.