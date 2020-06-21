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İngiltere'de 43 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 42 bin 632'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, vaka sayısı ise bin 221 artarak 304 bin 331'e ulaştı.
Son 24 saatte 175 bin 18 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 890 bin 145 oldu.
İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.
Etiketler: ingiltere'de koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 17:16
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