İngiltere'de salgın nedeniyle Mart ayında, kiralarını ödeyemeyenlerin evlerinden çıkarılmasını önleyen geçici bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemenin süresi 23 Ağustos'ta sona eriyor.

Kira düzenlemesi devam etmezse, yaklaşık 230 bin kiracı evlerinden çıkarılabilir.

Shelter adlı yardım kuruluşunun verilerine göre, kiracıların yüzde 3’ü salgın döneminde kiralarını ödeyemedi.

İşşizliğin de arttığı İngiltere'de, 1 milyon 350 bin kişinin istihdam edilemediği açıklandı.

Halk sağlığı kuruluşlarının yanı sıra, İşçi Partisi ile birlikte bir dizi hayır kurumu ve kampanya grubu, hükümeti yasağı sona erdirme planlarından ötürü eleştirdi.

Ulusal İstatistik Dairesi verilerine göre, 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında iş ilanlarına yapılan başvuru ortalaması da yüzde 62'den yüzde 58'e düştü.

Uzmanlar ekim ayında maaş desteğinin sona ermesiyle, işsizlikte ani bir artış oluşabileceğine dikkati çekiyor.