Savaş mağduru sivillere kıyafet yardımı yapan mağaza ve dağıtım yapan ilaç deposu...

Türk sivil toplum örgütleri tarafından Halep’in Azez ilçesine bağlı Siccu kasabasında açılan bu iki merkez, onbinlerce sivilin ümidiydi.

Bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan terör örgütü PKK/YPG, 17 Temmuz'da bu iki merkezin bulunduğu alanda bombalı saldırı düzenledi.

Türk sivil toplum örgütleri saldırının ardından iki merkezi yeniden onardı.

Merkezler hizmete girince bölgedeki sivillerin de yüzü güldü.

Bölge halkından bir baba, "Çocuklarımın yeni kıyafete ihtiyacı var. Üzerlerindeki elbise çok eski. Burası hizmete açıldıktan sonra gelip çocuklarıma kıyafet aldım" dedi

Açılan merkezler günde 100'den fazla aileye hizmet vermeye başladı.

Suriye'de yeni yardım merkezlerinin açılması için de çalışmalar sürüyor.