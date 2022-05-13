Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Boris Johnson'ın, Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store'u başbakanlıkta ağırladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, her iki lider de İsveç ve Finlandiya'nın, güvenliklerini artırmak için NATO üyeliği konusunda alacakları herhangi bir karara "tam destek" verecek.

Açıklamada, "Johnson ve Store, NATO'nun ve İskandinav bölgesinin bir tehdit oluşturmadığı ve uzun süredir devam eden 'Yüksek Kuzey, düşük gerilim' politikasının bölge için onlarca yıllık istikrar ve refah yarattığı konusunda hemfikir." ifadesine yer verildi.

[Fotoğraf: AFP]

Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı barbarca işgalinin ve komşu ülkelere yönelik düşmanlığının "tamamen haksız ve şimdiden derin bir yanlış hesaplama" olduğunun kanıtlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Johnson, Norveç'in son haftalarda Ukrayna'ya savunma desteğini memnuniyetle karşıladı ve iki lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine çok ihtiyaç duyulan eğitim ve ekipmanı sağlamak için birlikte çalışma konusunda anlaştı."

İngiltere ile Norveç arasında ortak deklarasyon imzalandı

Açıklamada, liderlerin, sürdürülebilir enerji arzını artırmaya yönelik acil ihtiyacı da ele aldığına işaret edilerek, Johnson'ın, ülkesi ile Norveç arasında bu alandaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığı bilgisi verildi.

Görüşmelerinin ardından iki liderin, İngiltere-Norveç ilişkilerine ilişkin ortak deklarasyona imza attıkları belirtilen açıklamada, "Deklarasyon, Norveç'in İngiltere ile dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla iş birliği yaptığı anlamına gelecek." denildi.

Norveç Başbakanı Store da görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere kuşkusuz en yakın müttefiklerimizden biri, iyi bir komşu ve yeşil geçişte önemli bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.