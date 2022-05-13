Indianexpress'in haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

Yangında 27 kişi öldü.

[Fotoğraf: AP]

Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

2019'da 43 kişi öldü

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.