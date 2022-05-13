Güney Afrika'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilcisi Ayodele Odusola, yaptığı basın açıklamasında, selden etkilenen hanelere yardım için Güney Afrika hükümetiyle çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda 1,3 milyon dolarlık ödenek tahsis ettiklerini bildirdi.

Ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti ve çevresinde 11 Nisan'da metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşmış, aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor

KwaZulu Natal eyalet hükümeti, selde 445 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 200'den fazla evin yıkıldığını, kamu ve özel altyapısında yaklaşık 25 milyar rand değerinde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Selde kaybolduğu tespit edilen 48 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Uzmanlar, bölgede görülen şiddetli yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor.