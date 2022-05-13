Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde de temaslarda bulunacak.

Ziyaret açıklaması, Katoliklerin ruhani liderinin, mart-nisanda Kanadalı yerli gruplarıyla Vatikan'da yaptığı görüşme ve Katolik okullarında yerli çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel istismarlar nedeniyle özür dilemesinin ardından geldi.

"Öfke, utanç ve acı duyuyorum"

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum."

Yerli gruplar bu "özrü" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

[Grafik: TRT Haber]

Yatılı kilise okullarının bahçesinde çocuk mezarları bulundu

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

[Grafik: TRT Haber]

Papa'nın hazirandaki Lübnan ziyareti ise ertelenmişti

Bir süredir dizinden çektiği rahatsızlık sebebiyle Vatikan’daki programlarına tekerlekli sandalyeyle katıldığı görülen Papa'nın haziran ortasında Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret ise ertelenmişti.

Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın sağlık koşulları sebebiyle bu ziyaretinin ertelendiğini duyurmuştu.