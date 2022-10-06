Polis tarafından kaydedilen ve Müslümanları hedef alan dini nefret suçlarının sayısı, Mart 2021-Mart 2022'de 3 bin 459 oldu ve bu sayı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 42'lik artış gösterdi.

Yahudilere karşı işlenen nefret suçlarının sayısı ise 2020-2021 dönemine kıyasla, 2021-2022'de yüzde 23 artarak 1919 olarak kaydedildi ve bu sayı, Yahudilerin "en çok hedef alınan ikinci dini grup" olmasına neden oldu.

Nefret suçlarının çoğunluğu ırk temelli

İngiltere ve Galler'de polis tarafından kaydedilen nefret suçları, Mart 2021-Mart 2022 döneminde yüzde 26 yükseldi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı verilere göre, Mart 2021-Mart 2022'de 155 bin 841 nefret suçu kaydedildi ve böylelikle 2016-2017 döneminden bu yana nefret suçlarında en büyük artış meydana geldi.

Nefret suçlarının çoğunluğu, ırk gerekçeli olup, 109 bin 843 vakayla, nefret suçlarının üçte ikisinden fazlasını (yaklaşık yüzde 70'ini) oluşturuyor.

Irk saikli nefret suçları Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaydedilen 92 bin 63 olayla kıyaslandığında Mart 2021- Mart 2022'de yüzde 19 arttı.

Din temelli nefret suçları ise 2020-2021 döneminde 6 bin 383 olarak kaydedilirken, 2021-2022'de yüzde 37 arttı ve 8 bin 730'a yükseldi.

Bu rakam, Mart 2011-Mart 2012 döneminden bu yana açıklanan en yüksek dini gerekçeli nefret suçları olarak kayda geçti.

Öte yandan, engellilere yönelik nefret suçları da bir önceki döneme kıyasla yüzde 43 artarak 9 bin 945'ten 14 bin 242'ye yükseldi.