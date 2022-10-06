Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da Traore resmen Devlet Başkanı oldu
[Fotograf: Reuters]
Burkina Faso'da 30 Eylül'de askeri darbeyle yönetime el koyan Yüzbaşı İbrahim Traore resmen Devlet Başkanı oldu.
Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho, ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, ordu tarafından kurulan Koruma ve Restorasyon İçin Yurtsever Hareketi (MPSR) Başkanı Traore'nin Devlet Başkanı ve Ulusal Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı olarak göreve başladığını bildirdi.
Sorgho, Traore'nin yargı bağımsızlığının garantörü olduğunu vurguladı.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Burkina Faso Darbe Ordu
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