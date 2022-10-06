Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho, ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, ordu tarafından kurulan Koruma ve Restorasyon İçin Yurtsever Hareketi (MPSR) Başkanı Traore'nin Devlet Başkanı ve Ulusal Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı olarak göreve başladığını bildirdi.

Sorgho, Traore'nin yargı bağımsızlığının garantörü olduğunu vurguladı.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.