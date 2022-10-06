Putin, Rus ekonomisine ilişkin yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Rus sanayisinin toparlandığını belirten Putin, "4 aylık düşüşün ardından sanayi üretimi geçen yılın seviyelerine döndü. Otomotiv ve metalürji gibi zor duruma düşen sanayiler kademeli bir şekilde toparlanıyor." diye konuştu.

Tarım sektörünün yılın ilk 8 ayında yüzde 4,6, inşaat sektörünün ise yüzde 7,4 büyüdüğünü bildiren Putin, "Ancak Avrupa'ya ihracata yönelik sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Rus ürünlerini almayı reddedenler şimdi petrol, gaz ve metaller dahil çok sayıda ürüne daha fazla para vermek zorunda." dedi.

Putin, Rus şirketlerinin alternatif pazarlara yöneldiğine işaret ederek, bunun hızlı bir süreç olmadığını, yeni lojistik zincirleri inşa etmenin zaman aldığını söyledi.

Rusya'daki tüketici talebinin düşük kalmaya devam ettiğini vurgulayan Putin, "Perakende satışları ağustosta, temmuzda olduğu gibi yüzde 8,8 düştü ve eylülde daha da fazla düştü. Bu konuyu ayrıca konuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Putin, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının artacağını belirterek, "Bu bağlamda esnek, etkin, kısa ve orta vade için hesaplanmış aksiyon planlarına sahip olmamız ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.