İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Raab, Katar'ın, Afganistan barış sürecine olan bağlılığından dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

"Acil önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak"

İngiliz Bakan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan konusunda faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Acil önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve son 20 yılda çalışmalarımıza destek verenlerin güvenliğini sağlamak. Ayrıca Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olarak kullanılmasını önlemek için uluslararası koordinasyon ihtiyacını ve Afgan halkının kötü durumunu hafifletmek için daha geniş bir yaklaşımı ele aldık."