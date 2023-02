İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 11 kişilik acil durum tıbbi müdahale ekibinin Brize Norton'daki hava üssünden Türkiye'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

Paylaşımda, sahra hastanesi de taşıyan uçakla Türkiye'ye giden tıbbi müdahale ekibinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gerekli tıbbi müdahalelerde bulunacağı belirtildi.

A Emergency Medical Team of 11, funded by the UK government left Brize Norton for Turkey this afternoon.



Equipped with a field clinic, the team will provide urgent care to those who suffered injuries in the earthquake which has hit Turkey and Syria. pic.twitter.com/XyMSOEC4AL