İngiltere, soykırımcı Bakan Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin açıklamalarını kınadı

Falconer, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bakan Smotrich'in Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesini öneren yorumlarını kınıyorum" ifadesini kullandı.

İlhakın barış umutlarını zayıflatacağını, daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Falconer, İsrail hükümetinin bunu reddetmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellenmesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.