İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkede zirveye ulaştığını açıkladı.

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 130 bin 184'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 378'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 582 bin 529'a yükseldi. 17 bin 481 kişi ise hayatını kaybetti.