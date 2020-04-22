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İngiltere Sağlık Bakanı: Salgın zirveye ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs salgınının ülkede zirveye ulaştığını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkede zirveye ulaştığını açıkladı.
İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 130 bin 184'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 378'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 582 bin 529'a yükseldi. 17 bin 481 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: vakla sayısı ölü sayısı koronavirüs İngiltereSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:11
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