Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere Kraliçe'ye veda ediyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in naaşı bugün başkent Londra'daki törenin ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.
İngiltere, Kraliçe Elizabeth'i bugün son yolculuğuna uğurluyor. Cenaze töreni Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.
İlk tören Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek.
10 bin polis ve 2 bin askerin güvenliği sağlayacağı törende iki bin kişilik protokol hazır bulunacak.
Çavuşoğlu törene gidiyor
Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu çok sayıda lider ve ülke temsilcisi katılıyor. Türkiye'yi törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.
Kraliçe'nin naaşı, törenin ardından İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
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