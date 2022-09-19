İngiltere, Kraliçe Elizabeth'i bugün son yolculuğuna uğurluyor. Cenaze töreni Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.



İlk tören Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek.



10 bin polis ve 2 bin askerin güvenliği sağlayacağı törende iki bin kişilik protokol hazır bulunacak.



Çavuşoğlu törene gidiyor



Törene, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu çok sayıda lider ve ülke temsilcisi katılıyor. Türkiye'yi törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.



Kraliçe'nin naaşı, törenin ardından İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.