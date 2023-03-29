Devlet ziyareti çerçevesinde eşi Camilla ile Almanya'ya gelen Kral Charles için Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda (BER) 21 pare top atışı yapıldı.

Kral Charles ve eşi Camilla, daha sonra araçla Berlin merkezinde bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na ulaştı ve burada Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender tarafından karşılandı.

İngiltere Kralı için Brandenburg Kapısı'nın önündeki Pariser Meydanı'nda askeri tören düzenlendi. Burada Federal Almanya kurulduktan sonra ilk kez yabancı devlet temsilcisi için askeri tören yapıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı töreni izlemek için yüzlerce kişi meydanda kendileri için ayrılan bölümde yer aldı.

Törenin ardından Steinmeier ve Kral Charles, töreni izleyenlerin yanına giderek onlarla tokalaşıp sohbet etti.

"Enerji dönüşümü ve sürdürebilirlik"

Daha sonra Almanya Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'na geçen Kral Charles, burada Cumhurbaşkanlığı Özel Defteri'ni imzaladı.

İngiltere Kralı, Bellevue Sarayı'nda "Enerji dönüşümü ve sürdürebilirlik" konulu etkinliğe ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in kendisinin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Kral Charles, 3 günlük Almanya ziyareti kapsamında yarın Federal Mecliste bir konuşma yapacak ve Brandenburg eyaletinde "Brodowin" adlı ekolojik köyü ziyaret edecek.

İngiltere Kralı, 31 Mart Cuma günü Hamburg kentine geçerek, buradaki bir ilkokula ziyaret gerçekleştirecek.