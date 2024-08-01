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Dünya
AA 01.08.2024 08:37

İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini aktardı.

İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Uluslararası insancıl hukuk, çatışma alanlarında görev yapan gazetecilere koruma sağlıyor. İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır." 

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı şehit oldu

Gazeteciler, Haniye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatını kaybetmişti.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.

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