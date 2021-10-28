Fransa, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçirecek.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransız balıkçıların, İngiliz kara sularında avlanmaları amacıyla lisansın verilmesi için İngiliz hükümetine gerekli tüm belgeleri ve bilgileri ilettiklerini söyledi.

İngiltere'nin lisansların sadece yüzde 50'sini verdiğini ifade eden Attal, "Bu kabul edilemez. Sabrımızın sınırı aşıldı." dedi.

İngiltere'nin Brexit Bakanı Lord Frost, tutumun "hayal kırıklığı" olduğunu, Fransa'nın planlarına "acil açıklama" istendiğini söyledi.

Fransa, geçen ay İngiltere ve Jersey'nin düzinelerce Fransız teknesine balıkçılık ruhsatı vermeme kararına kızdı ve bunun Brexit anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.

Kriz neden çıktı?

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi, ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.