İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizinde sular durulmuyor.

Londra yönetimi balıkçılık sorunuyla ilgili tehditlerini geri çekmesi için Fransa'ya 48 saat süre tanıdı.

Fransa 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Fransa misilleme ile tehdit etmişti

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss konuya ilişkin İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın İngiliz balıkçılık sektörüne ilişkin mantıksız tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Truss Fransa'nın tehditlerini 48 saat içinde geri çekmemesi durumunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasının mekanizmalarının kullanılacağını belirtti.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de İngiltere’nin Fransa'ya, orantılı bir yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'daki G20 zirvesinde bir araya geldi ancak kriz burada da çözülemedi.

Bu nedenle gözler iki liderin de katıldığı Glasgow'daki İklim Zirvesine çevrildi.

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanmıştı.

Ancak İngiltere ve Fransa arasında lisans sorunu devam ediyor. İngiltere'nin Brexit sonrası başvuru yapan gemilerin yüzde 98'ine lisans verdiği belirtiliyor.

Ancak Fransa verilen lisans oranının yüzde 50’yi bulmadığını öne sürüyor.