Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere ekonomisi için resesyon uyarısı
Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere'nin gelecek yıl resesyona gireceği tahmininde bulundu. İngiltere ekonomisinin 2023'te yüzde 1 daralacağı belirtildi.
Goldman Sachs İngiltere ekonomisine ilişkin raporunu yayımladı.
İngiliz ekonomisinin beklenenden daha derin bir resesyona girmesi öngörülüyor.
Raporda, İngiltere ekonomisi için büyüme görünümü düşürüldü. Gelecek yıl için daralma beklentisi yüzde 0,4'ten yüzde 1'e yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde de mortgage faizleri 20 yılın zirvesine çıktı. 30 yıllık faiz ipotek oranı yüzde 7'ye yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 3'tü.
Ülke genelinde ev fiyatları da son 2 yılda ortalama yüzde 43 yükseldi.
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