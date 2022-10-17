Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yaptığı açıklamada, marttaki saldırıda rehinelerin karşılığında 101 Boko Haram üyesinin serbest bırakıldığı haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

İrabor, teröristlerin 2016'da hükümetin kurduğu Güvenli Koridor Operasyonu merkezine taşındığını kaydederek, Boko Haram üyelerinin, şu anda merkezde radikal eğilimlerine son verilmesi için yürütülen bir süreçten geçtiğini söyledi.

Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda, yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 148 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Daha sonra rehin alındıkları tespit edilen 148 kişiden 120'si, gruplar halinde, en son kalan 28'i ise 5 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Son kalan kişilerin serbest bırakılması karşılığında 101 Boko Haram üyesinin salıverildiği iddia edilmişti.