Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Tahıl krizi ciddi açlığa sebep olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" dedi.
Bakan Çavuşoğlu ise, "Karadeniz'deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstleniyoruz. Rusya'dan İstanbul'da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz.
Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz" dedi.
Etiketler: İngiltere Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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