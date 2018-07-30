İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'tan güldüren gaf

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü. Başkent Pekin’deki Diaoyütai Devlet Konukevi’nde yapılan heyetler arası görüşme sonrasında Vang ve Hunt ortak basın toplantısı düzenledi.

Heyetler arası toplantıda Çin kültürü ile bağlarının kuvvetli olduğunu ifade etmek isteyen Hunt, büyük bir gafa imza attı. Çinli eşi Lucia Hunt için "Eşim Japon" dedi. Hemen ardından ise kendi gafını düzeltti.

"Benim eşim Japon...Benim eşim Çinli. Affedersiniz."

Salondakiler gülüşürken İngiliz bakan, hatasını "Bu yapılacak en büyük hataydı" diyerek kabul etti.

Sözlerini toparlamaya çalışan bakan, çocuklarının yarı Çinli olduğunu ve eşinin ailesi ile güçlü bağları olduğunu söyledi.

İki bakan, toplantısı öncesinde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra imzalanacak serbest ticaret anlaşmasını görüştü.

Kaynak: TRT Haber