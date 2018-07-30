Kaçırılan Mısırlı askerler kurtarıldı

Mısır ordu sözcüsü Tamir er-Rifai resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Silahlı Kuvvetleri olarak, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerine kaybolan askerlerin kurtarılmasında göstermiş olduğu yardımlaşmadan dolayı takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Rifai, açıklamasında olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Öte yandan Sudan hükümetine yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Sudan istihbaratı ve güvenlik güçlerinin bu sabah yürüttüğü operasyonla Mısır askerlerinin kurtarıldığı" duyuruldu.

Merkezin açıklamasına göre, Sudan-Mısır sınırından sızan Libyalı silahlı milisler tarafından kaçırılan askerler, Libya topraklarına geçirilmeden düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Sudan İstihbarat ve Güvenlik Kurumu İletişim Müdürü Muhammed Hamid Tebidi de yaptığı açıklamada iki ülke güvenlik güçleri arasında güçlü bir koordinasyon sağlanarak operasyonun tamamlandığını söyledi.

Mısır yönetimi askerlerin kaçırıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmamıştı.

Kaynak: AA