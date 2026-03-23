AA 23.03.2026 14:14

İngiltere Başbakanı Starmer, İran tarafından hedef alındıklarına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İran füzeleri tarafından hedef alındığına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını belirtti.

Starmer, basına yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin isabet etmediğini bildirdi.

İran'ın İngiliz çıkarlarına, vatandaşlarına, Körfez bölgesindeki müttefiklerine karşı eylemlerinin kınanması gerektiğini ifade eden Starmer, şunları kaydetti:

"Bu yüzden benim bir numaralı önceliğim, İngiliz çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarının canlarını korumak. Bu nedenle bölgede savunma operasyonları yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz ancak bunlar (İran'ın) pervasız eylemlerdir ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çıkarlarımızı ve hayatlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Starmer, Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlatılmasının ardından İngiltere anakarasının İran'ın hedefi olup olamayacağı soruldu.

Başbakan Starmer, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair hiçbir değerlendirme yok." yanıtını verdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirmişti.

İngiltere İran ABD
Trump: ABD ile İran arasında çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık
Şehit olan ASELSAN teknisyenleri için cenaze töreni düzenlendi
İran basınına konuşan yetkili, "ABD ile hiçbir müzakere olmadığını" söyledi
Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz
32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
