İngiltere Başbakanı Starmer, İran tarafından hedef alındıklarına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını söyledi

Starmer, basına yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin isabet etmediğini bildirdi.

İran'ın İngiliz çıkarlarına, vatandaşlarına, Körfez bölgesindeki müttefiklerine karşı eylemlerinin kınanması gerektiğini ifade eden Starmer, şunları kaydetti:

"Bu yüzden benim bir numaralı önceliğim, İngiliz çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarının canlarını korumak. Bu nedenle bölgede savunma operasyonları yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz ancak bunlar (İran'ın) pervasız eylemlerdir ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çıkarlarımızı ve hayatlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Starmer, Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlatılmasının ardından İngiltere anakarasının İran'ın hedefi olup olamayacağı soruldu.

Başbakan Starmer, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair hiçbir değerlendirme yok." yanıtını verdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirmişti.