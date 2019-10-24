Dünya
İngiltere Başbakanı Johnson'dan parlamentoya seçim çağrısı24 Ekim 2019 Perşembe 19:05 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 19:24
İngiltere'de Brexit çıkmazı siyasi krize dönüştü. Parlamentodan istediğini alamayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken seçim çağrısı yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Aralık'ta yapılmak üzere seçim çağrısında bulundu. Brexit nedeniyle karşı karşıya kaldığı muhalefetin de bu konuda desteğini istedi.
Johnson, parlamentonun Brexit yasasını seçimden önce görüşebileceğini de ekledi.
Ancak İngiltere Başbakanı erteleme beklentisinde.
Johnson, Avrupa Birliği'nin Brexit için kısa bir ertelemeye gidebileceğini söyledi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ingiltere erken seçim Brexit süreci