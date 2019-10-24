Dünya
Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü24 Ekim 2019 Perşembe 18:36 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 18:38
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda görüşmelerde bulundu.
Akar, ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA