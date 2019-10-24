Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı sonrasında Suriye'deki son durumu Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ele alacak.

Almanya'dan Türkiye gerçekleşecek sürpriz ziyareti bizzat Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıkladı.

Alman Federal Meclisinde konuşan Maas, Ankara'da bu cumartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söyledi. Maas'ın açıklaması bakanlığın Twitter hesabından da paylaşıldı.

Ziyarette Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve de Türkiye Rusya arasındaki Soçi mutabakatı sonrası Suriye'deki son durum ele alınacak.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte hem Başbakan Merkel hem de Dışişleri Bakanı Maas tarafından Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yapılmıştı.

Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararını bizzat açıklamıştı.

Ancak Maas, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi güvenli bölge önerisine tepki göstermişti, koalisyonda çatlak oluşmasına neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber