İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson, yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilmişti.

Başbakan Johnson'ın görevine ne zaman döneceği ise merak ediliyordu. Doktorlar, göreve dönmesinin uygun olduğunu belirtti. Johnson, pazartesi günü görevine dönüyor.