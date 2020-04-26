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İngiltere Başbakanı Johnson pazartesi görevine dönüyor
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs tedavisi gören ve iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazartesi günü görevine dönüyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
Johnson, yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilmişti.
Başbakan Johnson'ın görevine ne zaman döneceği ise merak ediliyordu. Doktorlar, göreve dönmesinin uygun olduğunu belirtti. Johnson, pazartesi günü görevine dönüyor.
Etiketler: koronavirüs tedavisi İngiltere Başbakanı JohnsonSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 00:52
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