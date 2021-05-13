Downing Street'ten yapılan açıklamada Başbakan Johnson'ın, Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Arlene Foster ve Birinci Bakan Yardımcısı Michelle O'Neill ile yaptığı telefon görüşmesinde özür dilediği aktarıldı.

Açıklamada, “Başbakan Johnson, yayınlanan Ballymurphy resmi soruşturmasının sonuçlarının çok üzücü olduğunu ve Ağustos 1971'deki olayların trajik olduğunu söyledi. Johnson, Ballymurphy'de meydana gelen olaylar ve uzun süren hakikat arayışının öldürülenlerin ailelerine neden olduğu büyük acı için Birleşik Krallık hükümeti adına kayıtsız şartsız özür diledi” denildi.

"Özür yetersiz"

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Downing Street'ten yapılan açıklamanın, hakikati tespit etmenin 50 yıl sürdüğü gerçeği ve resmi bir özür için siyasi liderlerin ve öldürülenlerin ailelerinin artan baskısının ardından geldiği vurgulandı.

Ballymurphy’de öldürülenlerin aile üyelerinden bazıları yerel medyaya yaptıkları açıklamada, özrün ailelerden değil 3'üncü partilerden dilendiği ve kamuya açık olmadığı ifade edilerek, Başbakan Johnson’ın özrünün yeterli olmadığı belirtildi. Ayrıca, Avam Kamarası’ndaki bir özrün daha saygın olabileceği ifade edildi.

Öldürülenlerin masum olduğu belirlendi

Kuzey İrlanda'da yapılan soruşturmada, 1971'deki İngiliz ordusu operasyonu sırasında Belfast'ta öldürülen 10 kişinin silahsız, masum siviller olduğu ve askerler için hiçbir tehdit oluşturmadığı ortaya çıktı. Ölenlerin 9'unun, askerler tarafından gerekçesiz güç kullanılarak öldürüldüğü tespit edilirken, ancak soruşturmada 10'uncu kurban John Mckerr'i kimin öldürdüğünün tespit edilemediği belirtildi.